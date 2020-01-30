武漢肺炎疫情延燒，適逢大年初六開工日，有縣市政府取消團拜防疫，但屏東縣政府依舊舉行新春團拜，縣長潘孟安強調，「公部門就是防疫團隊，不能帶頭恐慌，屏東沒有個案，一切如常」，他也藉此呼籲縣民，不要亂傳未經證實的訊息，這不僅有觸法疑慮、還會造成社會秩序混亂。

「一切訊息請以中央疾管署公布為主！」潘孟安指出，從農曆過年至今，網路一直傳有屏東、東港、內埔有疑似病例，這些都不是真正的案例，但卻真正造成民眾恐慌，請大家千萬別再以訛傳訛，這只會造成社會過度恐慌，反而不利防疫工作。

潘孟安說，民眾看到一些相關疑似案例就開始恐慌亂傳，這是會涉及違法的，同時也會造成社會秩序混亂，相信這不是大家想要的。

他說，去年12月底武漢疫情傳出後，屏縣府就在元月8號先進一步跨局處了解，並在衛福部的指導下開了多次會議，同時準備相關物資、人力布置，進行基層診所、各地衛生所、醫療院所等防疫人員整合，期間通報的疑似個案也都是陰性反應。

他強調，屏縣府一切準備就緒，不管是橫向聯繫的通報、或是物資資源供應，因此呼籲縣民不要恐慌，不要自己嚇自己，只要做好自主管理、做好風險分擔，一有狀況馬上通報，相關單位會做妥善處理，所以請不要自我恐慌、囤積物資。

衛生局指出，目前疾管署的通報中，病例都是境外移入居多，沒有社區感染風險，因此呼籲民眾不要太擔心，對沒有證實的消息也不要一直傳，在屏東沒有確診個案，可以放心一般活動。

(中時 )