春節過後第一天上班，台北地方法院為加強防治武漢肺炎疫情，對治公民眾測量額溫，同時，勸導戴口罩，法庭內旁聽民眾、訴訟當事人及辯護律師、法官、其他庭務人員都也都盡可能戴口罩。

由於司法機關進出洽公、開庭的民眾及當事人很多，對疫情防治挑戰性較大，北院為加強防疫，對院內同仁宣導搭乘大眾交通工具上班，應配戴口罩；如果同仁自己或同居家屬身體不適，可能有流感或肺炎症狀，應主動報告，並自我居家隔離；盡量避免密閉空間接觸，低樓層盡量走樓梯，避免搭電梯；第一線接觸民眾的工作同仁都戴上口罩，保護自身及民眾安全。

對洽公民眾部分，民眾開庭報到，法警及庭務人員應主動詢問近期旅遊行程，有沒有到過武漢地區或大陸其他地區；傳訊大陸地區證人到院，應審慎評估有無急迫必要，及注意到院後的防疫措施；設置海報宣導洽公民眾及辦公同仁進入院區戴口罩及勤洗手。

至於法庭活動部分，法庭內旁聽民眾、訴訟當事人、律師及法官、其他庭務人員盡可能戴口罩，需要人別辯識，就暫時脫下口罩，不過，這些宣導都不是強制性，希望民眾配合，保障民眾健康。

(中時 )