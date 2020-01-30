台鐵烏日站旅客跌落鐵軌 遭普悠瑪撞死 10:562020/01/30 中時 黃國峰 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 台鐵烏日站發生旅客從月台跌落鐵軌遭列車撞死意外，該110次普悠瑪列車在意外發生後，停在鐵軌上等候調查，隨後於11點10分駛離。（黃國峰攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 新春開估第一天就發生憾事，台鐵烏日站今上午9點49分，台鐵110次普悠瑪列車，從南往北經烏日站時，一名男性旅客不明原因自月台跌落，剛好就被該列車撞擊，當場死亡，目前鐵路警察正現場處裡。 台鐵改東正線單線雙向行車，預計有台中、五權、大慶、烏日、新烏日等5站受影響，預計中午12點才會恢復正常發車。 (中時 ) #烏日 #台鐵 #列車 #普悠瑪 #旅客 也許您會感興趣 推薦閱讀 澳洲密切觀察武漢肺炎患者同機旅客 同時準備撤僑 20:132020/01/26 國際 華航飛上海班機2旅客發燒 返台後所有人自主管理14天 23:372020/01/26 政治 陸客故意朝員警咳嗽 將依傳染病防治法究辦 18:342020/01/27 社會 旅客往返花蓮 鐵路仍是首選 04:102020/01/28 生活新聞 普悠瑪台南站撞死一旅客 影響9列次39分鐘 09:052020/01/28 生活 大年初四月台落軌意外 台南老翁慘死普悠瑪輪下 11:262020/01/28 社會 大年初四傳月台落軌意外 台南老翁慘死普悠瑪輪下 13:022020/01/28 生活 初三陸全國發送旅客逾1600萬人次 年降近7成 16:212020/01/28 兩岸 27日陸發送旅客1626萬人次 較去年同期暴跌近7成 10:212020/01/29 兩岸 超詭異！又是普悠瑪110次撞人 烏日站墜軌旅客亡 10:112020/01/30 生活 社會熱門新聞 家中被盜「6500萬現金」 苦主背景曝光… - 社會 女兒不像我！他驗4次DNA劇情大逆轉 - 社會 姐夫過年回娘家 驚見小姨子沒穿內衣驚吐三字 - 社會 9同事集資買樂透中14億 集體辭職老闆臉綠 - 社會 情侶忘情車震墜落深谷 大難不死喘吁吁 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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