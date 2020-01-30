新春開估第一天就發生憾事，台鐵烏日站今上午9點49分，台鐵110次普悠瑪列車，從南往北經烏日站時，一名男性旅客不明原因自月台跌落，剛好就被該列車撞擊，當場死亡，目前鐵路警察正現場處裡。

台鐵改東正線單線雙向行車，預計有台中、五權、大慶、烏日、新烏日等5站受影響，預計中午12點才會恢復正常發車。

(中時 )