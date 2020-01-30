受武漢肺炎疫情拖累 港股跌逾200點 10:512020/01/30 工商 蘇崇愷 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 受新型冠狀病毒肺炎升溫影響，港股29日急跌近八百點後，30日早盤再跌逾兩百點，失守27,000點。香港恆生指數30日低開130點，報27,030點，高見27,134點後承壓，最新跌234點，報26,925點，見一個半月低位。 香港信報30日報導，國企指數跌95點，報10,523點。大陸股市繼續假期休市，2月3日復市。 (工商 ) #港股 #新型冠狀病毒肺炎 #急跌 #近八 #早盤 也許您會感興趣 推薦閱讀 防堵疫情 上海禁長途客運進出 22:522020/01/26 政治 肺炎恐怖肆虐！日股嚇趴 台股年後慘了 11:202020/01/27 財經 上海台商用行動抗擊新型冠狀病毒 20:302020/01/27 兩岸 港股年後補跌嚇趴 暴殺逾800點 11:032020/01/29 財經 北京首例武漢肺炎死者 生前曾參加人大附中家長會 15:502020/01/29 兩岸 港股先崩800點 兩岸股市緊張 04:092020/01/30 焦點新聞 港股鼠年首日重挫近3％ 04:092020/01/30 財經要聞 補跌第1槍！台積電狂殺3％ 台股暴跌逾500點 09:012020/01/30 財經 《台北股市》盤中焦點股：南六、美吾華、太景、恆大、雙邦、國光生 10:172020/01/30 財經 恐慌升＋股油挫 反向ETF爆量狂漲 VIX暫解下市危機 10:502020/01/30 財經 財經熱門新聞 財報慘！美晶片廠倒地 台積電恐中槍？ - 財經 口罩荒爆發！驚人…60萬散戶搶買這檔 - 即時 補跌第1槍！台積電狂殺3％ 台股暴跌逾500點 - 即時 20年前廠商紛西進 老謝曝台陸口罩產量差距 - 財經 台股爆千億巨量下殺 國家隊法人尬外資 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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