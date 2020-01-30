受新型冠狀病毒肺炎升溫影響，港股29日急跌近八百點後，30日早盤再跌逾兩百點，失守27,000點。香港恆生指數30日低開130點，報27,030點，高見27,134點後承壓，最新跌234點，報26,925點，見一個半月低位。

香港信報30日報導，國企指數跌95點，報10,523點。大陸股市繼續假期休市，2月3日復市。

(工商 )

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