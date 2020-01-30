武漢肺炎疫情持續擴大，引發市場恐慌情緒增溫，美國標普500 VIX期指強彈，帶動連動的富邦VIX（00677U）一掃豬年跌跌不休的陰霾，股價展開約15％的大漲走勢，與陸股、港股、台股日股等連動的反向ETF也齊步大漲，富邦上証反1（00634R）更勁揚逾16％，其他與股指連動反向ETF同譜高歌。

富邦VIX ETF因淨值跌不停，豬年尾曾面臨淨值2元保衛戰，然而台股封關期間，美股重挫、標普500 VIX期指大漲，讓富邦VIX ETF暫時化解了淨值2元保衛戰及下市的危機，截上上半10點半，成交量已超過23萬張，是封關日12萬多張的近2倍，預估今日到收盤成交量將再爆增。

台股於20日就封關，今日才開紅盤，封關比其他亞股早，開紅盤也比港股等晚，今日反應各國股市大跌的情況，展開補跌，與各國股價指數連動的正向2倍ETF都大跌，然而之前股價跌慘的反向ETF，終於一吐陰霾，展開強勢反彈行情，元大滬深300反1、元大S＆P原油反1、國泰中國A50反1等漲幅都超過10％。

(工商 )