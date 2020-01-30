鴻海開工大典今舉行 員工全戴口罩防疫 10:512020/01/30 工商 鄭淑芳 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 不畏武漢肺炎當道，鴻海今年開工大典照例在年初六(30日)舉行，今年主祭者為新科董事長劉揚偉，此外，錢媽媽黃秋蓮，副總裁呂芳銘也都到場陪祭，典禮在上午九點15分吉時開祭，象徵著平安吉祥、生意興隆、大吉大利，好彩頭的蘋果，鳳梨，橘子，菜頭一樣也沒少。 由於武漢肺炎疫情尚未解除，雖然今天開工大典仍選在鴻海集團總部戶外舉行，但為做到防疫無漏洞，今天參與祭典的鴻海員工全數戴上口罩，形成少見的防疫景觀。 (工商 ) #開工 #大典 #鴻海 #防疫 #今舉行 也許您會感興趣 推薦閱讀 2020武漢風暴》疫情擴大！北京證實：3醫生感染武漢肺炎 07:292020/01/26 兩岸 武漢肺炎／婚禮只有賓客 新人在家隔離 河南硬核防疫被讚爆 11:492020/01/26 兩岸 武漢肺炎來勢洶洶 高雄防疫中心一級開設 13:102020/01/26 生活 防堵武漢肺炎升級 陸生也禁入台 13:162020/01/26 生活 台中男自武漢返台 趴趴走還拒絕市府訪視 16:032020/01/26 生活 2020武漢風暴〉防疫物資囤積或哄抬物價 檢警嚴辦 17:172020/01/26 社會 2020武漢風暴》法專家：不如SARS嚴重 00:142020/01/27 國際 蔡英文強調全面防疫 務必遵守防疫規定 15:072020/01/28 政治 積極防疫 鴻海董座劉揚偉親組防疫指揮中心 18:552020/01/29 財經 開工不憂鬱 1元咖啡、早餐優惠 04:102020/01/30 時尚消費 財經熱門新聞 財報慘！美晶片廠倒地 台積電恐中槍？ - 財經 口罩荒爆發！驚人…60萬散戶搶買這檔 - 即時 補跌第1槍！台積電狂殺3％ 台股暴跌逾500點 - 即時 20年前廠商紛西進 老謝曝台陸口罩產量差距 - 財經 台股爆千億巨量下殺 國家隊法人尬外資 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。