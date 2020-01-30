不畏武漢肺炎當道，鴻海今年開工大典照例在年初六(30日)舉行，今年主祭者為新科董事長劉揚偉，此外，錢媽媽黃秋蓮，副總裁呂芳銘也都到場陪祭，典禮在上午九點15分吉時開祭，象徵著平安吉祥、生意興隆、大吉大利，好彩頭的蘋果，鳳梨，橘子，菜頭一樣也沒少。

由於武漢肺炎疫情尚未解除，雖然今天開工大典仍選在鴻海集團總部戶外舉行，但為做到防疫無漏洞，今天參與祭典的鴻海員工全數戴上口罩，形成少見的防疫景觀。

(工商 )