武漢肺炎疫情續燒，台股鼠年開紅盤反應利空暴跌逾500點，觀光類股指數重挫逾7.7％，成為最慘烈重災區。不過，餐飲業股價反應落差明顯，在中國大陸營運規模較大、貢獻比重較高的個股表現明顯偏弱，以台灣內需市場為主的個股跌勢則相對受控。

餐飲股中，中國大陸貢獻比重較高的美食-KY（2723）、雅茗-KY（2726）直殺跌停，六角（2732）透過轉投資56％的杭州瑞里布局中國大陸，亦遭池魚之殃重摔跌停。在中國大陸營運規模較大的王品（2727）跌逾7％，瓦城（2729）亦跌逾6％。

而以內需市場為主者中，以天蔥（2740）微跌0.13％最強勢，漢來美食（1268）小跌約1.8％，豆府（2752）、安心（1259）分別跌約2.6％、3％，興櫃交易的乾杯（1269）、亞洲藏壽司（2754）分別下跌約2.5％、3％，表現相對有撐。

美食-KY指出，公司除部署防疫物資、宣導健康衛生需知，並已依照各地法定假期規定及地方防疫狀況，機動調整門市恢復營業時間。中國大陸約25％門市將延後開業日期，未來將持續配合公部門防疫政策，在員工及消費者健康獲得保護情況下，讓生產營運有序進行。

雅茗表示，因應武漢肺炎防疫工作，中國大陸各地區門店將配合各地政府延遲復工政策，將依當地規定時間開工。集團持續密切注意當地疫情，提供員工適當的防疫資訊與物資，並加強門店消毒及衛生宣導。

王品表示，子公司中國王品所在地上海市政府發布延遲復工通知，要求企業不早於2月9日24時前復工。為積極配合武漢肺炎防控工作、保障顧客和同仁健康與安全，中國大陸各地區門店將配合各地政府延遲復工政策，彈性調整營業時間及延後開業日期。

王品目前在中國大陸共有141家門市，集團表示已成立防疫指揮中心，密切關注疫情狀況、加強門店消毒及衛生宣導，不同地區門市將依法定假期規定及地方防疫狀況，彈性調整門市營業時間及開業日期，在保障顧客和同仁的健康與安全的前提下，恢復營運。

瓦城截至去年底兩岸共140家店，其中中國大陸僅11家店，對營運影響相對較小。公司表示，武漢肺炎對公司財務或業務無重大影響，並配合防疫工作隨時掌握可能因公共衛生管制所造成的影響，將持續密切注意當地疫情。

乾杯截至去年底中國大陸門市共13家，為配合武漢肺炎防疫工作，由100％全資子公司上海乾杯及深圳乾杯經營的中國大陸門店，為配合當地政府延遲復工政策，並保障顧客及同仁健康與安全，均延後至2月10日開工。

乾杯表示，公司密切關注武漢肺炎疫情狀況、加強門市及同仁於休假期間的衛生宣導，不同地區的門市將依循法定假期規定及地方防疫狀況，彈性調整門店營業時間及開業日期，在保障顧客和員工的健康與安全的前提下，恢復營運。

(時報資訊)