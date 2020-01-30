2020年金鼠開年就逢武漢肺炎疫情攪局，富達投信投資部主管張翠玲認為，短期期因素沈澱後，市場仍應回歸基本面來看。整體而言，2020年是景氣循環末期持續的一年。在此階段，各類資產的收益情況較難預測，市場具有明顯的不確定性，投資者需留意進行多元佈局，通過啞鈴式的多元資產投資，同時防通膨並顧防禦，在市場上追成長、找收益是較好的投資策略。2020年全球市場環境展望可以用「M.O.U.S.E.」來作總結。因此，投資人一方面需要關注通膨風險，同時還需主動配合防禦配置。我們認為日圓、投資級別債和黃金具有較好的防禦作用。

M-Monetary Easing寬鬆的貨幣政策；O-Opex/capex recovery & earnings growth企業運營及資本性支出增加，盈利增長；U-Uncertainty from politics and geographic conflicts政治事件和地緣衝突帶來不確定性；S-Stimulus財政刺激；E-Extended late cycle景氣循環末段延長。

張翠玲表示：「2020年預計全球各大央行的貨幣政策將保持寬鬆，已經有不少市場出現了低利率甚至是負利率，全球的流動性將保持良好。但投資人追求收益的需求依然強勁，在低息環境中尋求收益具有一定挑戰性，對此我們比較看好亞洲高收益、美國高收益和新興市場債券等收益率相對較高的資產類別。」

儘管我們預計市場將持續受貿易緊張局勢和其他因素所影響而維持波動，但受惠於整個亞洲地區，包括中國在內的中央銀行財政和貨幣政策，以及較穩定的企業基本面等因素，我們仍然認為整體債券市場，尤其高收益類別存在一定價值。

除了寬鬆的貨幣環境之外，政府還進一步推出財政刺激政策，這將有利於維持經濟發展相對穩健，降低衰退風險。O代表Opex/capex，擴張性的貨幣和財政政策或可互相配合，支持企業盈利成長，從而令企業擴大運營和資本性支出，進一步促進經濟復甦。2019年以來，以5G和消費驅動經濟復甦非常明顯，具有成長性的資產類別，例如亞洲股票和全球股票，在2020年仍然具有吸引力。

元月台灣總統大選已見分曉，中美貿易談判簽定第一階段貿易協議，但局勢在第二階段談判也可能出現反覆，市場中雜音和不確定因素仍然存在。加上中東地區的緊張局勢有升溫的態勢，造成油價上漲，通膨風險上升。今年十一月美國大選的選舉結果會對美國乃至全球市場造成重要影響。

(時報資訊)