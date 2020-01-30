東縣取消新春團拜 饒慶鈴：武漢肺炎只是俗稱勿帶歧視 10:582020/01/30 中時 楊漢聲 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 門口設置關卡，台東縣長饒慶鈴進入也必須量測體溫。（楊漢聲攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 台東縣政府召開跨局處及駐縣機關整備會議。（楊漢聲攝） 因應武漢肺炎疫情，台東縣政府30日取消新春團拜，改召開跨局處及駐縣機關整備會議，台東縣長饒慶鈴除呼籲做好防疫措施外，也提及武漢肺炎只是俗稱，誰都不想疫情發生在當地，請勿帶有歧視。 會議在縣府大禮堂舉行，縣府面對疫情不敢大意，在出入口設置關卡，出入者都必須量測體溫、酒精消毒及配戴口罩。 饒慶鈴表示，武漢肺炎的正式名稱是「2019新型冠狀病毒」，武漢肺炎則是俗稱、發生地，誰都不想發生在當地，請勿帶有歧視。 (中時 ) #肺炎 #武漢 #饒慶鈴 #會議 #歧視 也許您會感興趣 推薦閱讀 2020武漢風暴》澎湖傳疑似感染武漢肺炎 4人送入三總負壓病房隔離 01:562020/01/26 生活 2020武漢風暴》加拿大淪陷！確認首起武漢肺炎病例 07:232020/01/26 國際 半夜直擊武漢急診！治療氛圍出乎意料 08:562020/01/26 生活 2020武漢風暴》武漢肺炎傳播速若未減 專家點出疫情擴大時間點 09:372020/01/26 國際 2020武漢風暴》新加坡確診第4起武漢肺炎病例 09:472020/01/26 國際 2020武漢風暴》恐為超級傳播者！韓國現第3起武漢肺炎病例 10:232020/01/26 國際 大陸疾控中心著手研發武漢肺炎疫苗 13:012020/01/26 生活 他從武漢回台開心趴趴走 網怕：拜託台中別淪陷 13:142020/01/26 生活 2020武漢風暴》華南市場變「毒窟」 背後老闆遭起底 20:072020/01/28 財經 2020武漢風暴》武漢肺炎／武漢封城 業界憂心電子業「斷鏈」危機 14:322020/01/29 財經 社會熱門新聞 家中被盜「6500萬現金」 苦主背景曝光… - 社會 女兒不像我！他驗4次DNA劇情大逆轉 - 社會 姐夫過年回娘家 驚見小姨子沒穿內衣驚吐三字 - 社會 不舉男要友對妻「大膽用」 崩潰早已戴綠帽 - 社會 9同事集資買樂透中14億 集體辭職老闆臉綠 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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