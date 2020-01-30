台東縣政府召開跨局處及駐縣機關整備會議。（楊漢聲攝）

因應武漢肺炎疫情，台東縣政府30日取消新春團拜，改召開跨局處及駐縣機關整備會議，台東縣長饒慶鈴除呼籲做好防疫措施外，也提及武漢肺炎只是俗稱，誰都不想疫情發生在當地，請勿帶有歧視。

會議在縣府大禮堂舉行，縣府面對疫情不敢大意，在出入口設置關卡，出入者都必須量測體溫、酒精消毒及配戴口罩。

饒慶鈴表示，武漢肺炎的正式名稱是「2019新型冠狀病毒」，武漢肺炎則是俗稱、發生地，誰都不想發生在當地，請勿帶有歧視。

(中時 )