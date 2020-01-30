太空人在歷經作弊風波後，球團總管魯諾、總教練辛區都遭解雇，急需一名有經驗且有地位的總教練接任，確定由70歲的貝克（Dusty Baker）成為新任教頭，球團盛讚貝克是強大的領導者，也是棒球領域的「大贏家」。

貝克有著豐富的執教經驗，曾是3屆國聯最佳總教練，執教勝場數多達1863勝，曾帶領過巨人、小熊、紅人、國民打進季後賽，不過他在季後賽的戰績不佳，僅拿下3勝9敗，執教尚未拿下過世界大賽冠軍。

而太空人連3年拿下美聯西區冠軍、連3年至少拿到101勝，是支體質強健的球隊，若貝克帶領太空人再打進季後賽，將成為大聯盟史上首位帶領5支不同球隊闖進季後賽的總教練，歷史留名。

太空人老闆克朗（Jim Crane）在新聞稿中盛讚貝克，「貝克在他成功的職業生涯中，展現了我們所需要的總教練條件。他是贏家，更是一個強大的領導者，不僅贏得球員尊重，且贏得在棒球領域中任何與他有接觸的人的尊重，我們很高興找來貝克擔任新總教練。」

在僱用貝克後，預計隨著大聯盟春訓起跑，太空人的醜聞可能再被大家關注，球隊將保持一貫的安靜。在大部分情況下，太空人球員沒有一人受到懲罰，他們也會拒絕討論這項爭議，在貝克的帶領下，太空人要重新開始，備戰新球季。

貝克則說，「我非常感謝這次機會，太空人是出色的球隊，擁有知道如何獲勝的優秀球員，我對克朗這幾周表現出的領導能力感到讚賞，並期待與他和球員們並肩，攜手為休士頓再拿下冠軍。」貝克表示他一直很喜歡這座城市，而且感覺被太空人需要了，因此樂意接下總教練位置。

(中時 )