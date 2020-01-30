2019新型冠狀病毒（俗稱武漢肺炎）疫情延燒，全世界都在搶口罩，這幾天有許多民眾表示超商買不到口罩。財信傳媒董事長謝金河表示，口罩產業可說是十年寒窗無人問的辛苦產業，這次的缺貨風波，也是大家可以深入了解口罩產業的好機會。

謝金河昨天（29日）深夜在臉書發文指出，台股30日開紅盤一定會有個族群漲停，且一價到底，那就是生產口罩的企業。他指出，口罩產業可說是十年寒窗無人問的辛苦產業，像是不織布大廠康那香，過去四年虧損了三年，董事長戴榮吉已經八旬高齡。台灣有幾家不織布廠，業績表現最好的是南六和新麗，是工業用不織布樹脂棉大廠，南六則以濕紙巾，面膜為主力。毛寶則是生產清潔劑。也就是說，口罩的生產來自不織布，但國內上市櫃公司很少主力是生產口罩的。

這次口罩缺貨，大家看到康那香觀光工廠擠滿了人，原來口罩產線只是聊備一格，進入觀光工廠供人參觀。很多民眾排隊買口罩，很多都是鄉野間的家庭式小型生產線，最具代表性的是彰化，像和美、田中仍保留很多織襪工廠，還保留一些口罩工廠，新北市也有一些。

謝金河說，主因是口罩產業進入門檻很低，價格殺戮慘烈，台灣大量生產的口罩工廠廿年前紛紛把生產線搬到大陸，這次口罩缺貨，大家才知道，2019年台灣出口到大陸的口罩185萬片，但台灣從大陸進口高達3.98億片，這可以看出台灣的口罩產量跟大陸相較，相差十分懸殊。

在產業外移中，大陸的擴廠力道驚人，香港有兩家上市公司，像是最大的恆安國際去年銷售額242億港元，維達國際去年營收148億港元，都是績優的公司，實力遠遠超過台灣的不織布廠，留在台灣的剩下家庭式的小型加工廠，還有的是高附加價值的醫療級口罩。這次口罩缺貨風波，也是大家深刻了解口罩產業的好機會。

(中時電子報)