受到封關期間新型冠狀病毒疫情擴大影響，台股今（30）日新春開盤呈現重挫走勢，櫃買指數開盤即跳空大跌，一舉摜破月線及季線關卡，盤面大幅下挫走勢，環球晶、中美晶、世界、宏捷科、頎邦、群聯、精測、譜瑞-KY等熱門指標股都大跌超過5％，僅遊戲及生技兩類股獲得較積極買盤承接，呈現逆勢抗跌行情。

櫃買市場今日重挫走勢，六角、統新、緯軟、精材、和進、VHQ-KY、雅茗-KY等多檔個股開盤即呈現跌停價弱勢行情，而雙鴻、大江、宣德、信昌電、金可-KY、倉和、昇達科、優群、凡甲等本波強勢股，盤中低檔也觸及跌停；反而是遊戲的鈊象、宇峻、網龍、智冠，以及生技類股的太景*-KY、健喬、豪展、中裕、盛弘、邦特、太醫等，獲買盤積極追價，呈現逆勢走揚行情。

櫃買指數封關前還震盪拉高到150.37點，但受到新春封關期間新型冠狀病毒疫情擴大，衝擊全球金融市場大幅動盪，台股今日新春開盤跳空大跌，櫃買指數更迅速跌破月線及季線關卡，開盤一個半小時後，櫃買指數最深跌幅達5.32％。

(工商 )