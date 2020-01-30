防堵疫情 白宮擬進一步限制往返中美航班 11:012020/01/30 工商 蘇崇愷 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 美國白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）於美東時間29日表示，為因應新型冠狀病毒肺炎疫情影響，白宮正在考慮進一步限制美國航空公司往返中國的航班，此前航空公司已經主動限制航班數量，白宮會跟進事態發展並與各方保持聯繫。 路透報導，庫德洛指出，上述事項正在討論中。庫德洛又稱，應中方邀請，美國疾病管制與預防中心（CDC）的官員將前往中國幫助應對肺炎疫情。 (工商 ) #白宮 #庫德洛 #航班 #美國 #中國 也許您會感興趣 推薦閱讀 比任正非還霸氣大陸老闆 歐巴馬為他拍紀錄片 10:012020/01/26 財經 CNN：武漢肺炎爆發 中國經濟恐雪上加霜 17:032020/01/26 國際 武漢肺炎疫情擴大！長榮華航飛陸共取消36航班 04:102020/01/27 生活新聞 500萬人離開武漢去哪兒？7515人赴台灣 15:332020/01/27 兩岸 華航赴陸台港澳明起無熱餐 需自備毛毯、枕頭 16:502020/01/27 生活 華航集團調整兩岸及台港澳航線機上餐品服務 17:312020/01/27 財經 華航第二波航班異動 連昨日共取消陸線40航班 18:192020/01/27 生活 澳門航空往返大陸、台灣 27日起取消逾百航班 11:222020/01/28 生活 華航、長榮、星宇 兩岸航班取消總整理 16:342020/01/28 生活 肺炎疫情蔓延 美加取消部分大陸航班 13:262020/01/29 兩岸 國際熱門新聞 2020武漢風暴》讚北京防疫力 世衛秘書長籲各國向大陸學習 - 國際 梅根哈利脫英 她忙翻 - 國際 當台獨變成一種「潮」 - 國際 大選已落幕 人民已做主？ - 國際 2020武漢風暴》世衛擬發布全球緊急事件 關鍵指標是這個數字 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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