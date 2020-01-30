美國白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）於美東時間29日表示，為因應新型冠狀病毒肺炎疫情影響，白宮正在考慮進一步限制美國航空公司往返中國的航班，此前航空公司已經主動限制航班數量，白宮會跟進事態發展並與各方保持聯繫。

路透報導，庫德洛指出，上述事項正在討論中。庫德洛又稱，應中方邀請，美國疾病管制與預防中心（CDC）的官員將前往中國幫助應對肺炎疫情。

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