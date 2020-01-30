入冬首波寒流報到，不少高海拔地區紛紛降雪，許多民眾都爭相開車上山賞雪，但當大家都乖乖排隊等待時，有人竟不守規矩打算逆向超車直接衝上山，沒想到卻遇到警車迎面而來，最後只好乖乖倒車下山。

一名網友近日在「爆料公社」分享一段影片，從畫面可見，當大家都在乖乖排隊上山賞雪時，一輛計程車就這樣從車陣中穿出來逆向行駛，想要偷吃步直達山頂，但下秒就遇到警車迎面而來，小黃見狀只好倒車慢慢開下山；眼看冗長的車潮裡出現一個小空間，小黃司機正打算插進去的同時，隨後就被警車廣播：「麻煩請排到最後一個位置！」拍攝者聽到後瞬間笑翻了。

影片曝光後，網友紛紛留言：「不是自己太弱，實在是對手太強了～」、「我猜這回小黄會認輸、讓路、且不會罵黑車的人」、「片名：正面對決」、「職業的，倒車1公里不是問題」、「職業遇到執業的！到底誰的權力比較大」、「小黃心想：大人你也來賞雪呀～～～」。

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(中時電子報)