鼠年春節連假在武漢肺炎籠罩下，全台人心惶惶，在台灣確診案例增加下，引發民眾開搶防疫商品；社群團購網ihergo愛合購觀察1月23日至1月28日站內相關商品的銷售數字，防疫商品平均較年前翻漲7.3倍，其中，口罩在23日就幾乎被搶購一空，而酒精消毒商品也成為民眾瘋搶的防疫商品。

根據愛合購1月23日至1月28日的站內銷售數據，最熱賣的防疫商品是「生發75％清菌酒精4公升桶裝」，其次為「3M保濕乾洗手500ml罐裝」，第三名為「生發75％清菌酒精500ml瓶裝」，「奈森克林75％酒精濕巾」跟「奈克林酒精濕紙巾20抽」分列第4、第5名。

由熱賣商品可以看出，熱銷品都與酒精消毒有關，尤其標榜75％濃度更為熱賣。銷售趨勢也凸顯民眾憂患意識高升，正採購清菌、消毒商品，推測多數有居家消毒及外出隨身清潔等規劃。

口罩售罄，民眾最關心何時買得到；愛合購表示，由於適逢7天春節假期，多數供應商已將商品暫時下架，開工後得重新估算庫存後將進行上架。

國內不少防疫專家，包括台灣感染症醫學會理事長黃立民，以及台北醫學大學附設醫院成人感染科主任李垣樟都曾在媒體上表示，消毒酒精能殺死冠狀病毒，尤其是濃度在75％以上的酒精跟乾洗手最有效，愛合購保釋，專家學者的發言發揮影響力，引發民眾搶購酒精消毒商品的熱潮。

(中時 )