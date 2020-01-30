高雄市長、國民黨總統候選人韓國瑜以260萬票之差，敗給力拚連任的總統蔡英文，更將面臨「罷韓」危機。挺韓社團近日卻發文，表示年節期間刻意限縮發文，盼韓粉們養精蓄銳、感受親情氛圍；初六開工，社團將火力全開，強力放送韓的施政與行程，盼喚醒全國人民認同、給全台各地首長樹立榜樣。

臉書社團「韓家軍 市政宣揚」管理員28日發文，寫道：「最近，管理團隊會限縮發文，只過些比較歡樂的走春文，僅單純的希望，在家人的陪伴、年節的氣氛下，版友能好好的養精蓄銳。請問，在稍事休息之下……版友的精神和體力、大家的戰鬥力，全部都恢復了嗎？」

管理員更強調：「初六開工，社團將一如往常，持續的、不間斷的一直強力放送 市長相關的施政和行程、市府團隊的努力和貢獻，一起喚醒高雄及全國人民的認同，給予榜樣、各縣市首長的施政指標。」並在文末特別標註關鍵字：「感謝大家某離開」、「感謝大家對市長不離不棄」、「防疫尚未成功全民仍需努力」。

文章一出，獲得破千人按讚，網友紛紛回應：「理解」、「感恩韓市長！時時刻刻守護著市民」、「過年無休力挺」、「支持550萬的韓總」、「意志滿滿就等發號施令」、「一直都沒有離開，訓練自己成為更強大的自己。但每天還是關心韓友們，關心我們的韓總不間斷！我們都沒離開！」

網友臉書發文。(圖/翻攝自臉書「韓家軍 市政宣揚」)

(中時電子報)