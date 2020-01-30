武漢肺炎疫情引起口罩爭議，行政院長蘇貞昌禁出口挨轟狗官。台北市長柯文哲30日指出，台灣好像超過80％口罩是進口的，所以要擔心的是人家不賣給我們，不是我們不賣給別人，他也呼籲遇到瘟疫大家還是心平氣和，現在的對手、敵人是武漢肺炎，不要在自己同胞裡製造混亂。

蘇貞昌禁止口罩出口遭藝人炮轟是狗官，引發各界議論。柯文哲今表示，先自救再救人，這題目是科學題，到底台灣口罩存量、產量是多少，他後來發現一個數據，台灣好像超過80％口罩是進口的，所以要擔心的是人家不賣給我們，不是我們不賣給別人。

柯文哲強調，科學問題科學解決，後勤補給還是一個數學問題，搞清楚再來，他說，遇到瘟疫大家還是心平氣和，現在的對手、敵人是武漢肺炎，不要在自己同胞裡製造混亂，科學問題科學解決，已要求北市副市長黃珊珊清點台北市口罩庫存量多少，下訂單保證可以供應。

他指出，早上市長室會議有一些指示分發給各局處準備，下午2時將開工作會報，副市長黃珊珊會向大家說明，每天跟市民報告新的防疫政策。

(中時 )