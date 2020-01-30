「防疫如同作戰！」今天開工首日，台中市政府由經發局、衛生局、法制局等組成聯合訪查小組，前進賣場通路，訪查口罩貨量、價格等情形；市府強調，若有發現口罩存量不夠，將立即要求口罩工廠加速生產、鋪貨，讓業者及民眾安心。

經發局指出，目前全市約有1840家零售、超商、量販等通路，其中四大超商系統就佔比7成，等於台中市內3／4的通路買的到口罩；市府的訪查小組特別巡查1／4的通路業者，今天將走訪約10家門市，若有發現口罩存量不夠，將立即要求口罩工廠加速生產、鋪貨，讓業者安心。

(中時 )