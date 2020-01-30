開工首日中市展開聯合訪查口罩貨量 11:562020/01/30 中時 陳世宗 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 台中市政府三局處今天開工首日聯合訪查小組出擊，前進賣場通路，訪查口罩貨量、價格等情形。（陳世宗攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 「防疫如同作戰！」今天開工首日，台中市政府由經發局、衛生局、法制局等組成聯合訪查小組，前進賣場通路，訪查口罩貨量、價格等情形；市府強調，若有發現口罩存量不夠，將立即要求口罩工廠加速生產、鋪貨，讓業者及民眾安心。 經發局指出，目前全市約有1840家零售、超商、量販等通路，其中四大超商系統就佔比7成，等於台中市內3／4的通路買的到口罩；市府的訪查小組特別巡查1／4的通路業者，今天將走訪約10家門市，若有發現口罩存量不夠，將立即要求口罩工廠加速生產、鋪貨，讓業者安心。 (中時 ) #口罩 #通路 #業者 #超商 #聯合 #武漢 #肺炎 #聯合 #稽查 #四大超商 也許您會感興趣 推薦閱讀 2020武漢風暴》澎湖傳疑似感染武漢肺炎 4人送入三總負壓病房隔離 01:562020/01/26 生活 他從武漢回台開心趴趴走 網怕：拜託台中別淪陷 13:142020/01/26 生活 5大市面常見口罩 這3種細菌照樣入侵 09:502020/01/27 生活 LINE瘋傳「健康者口罩要反戴」食藥署回應了 12:452020/01/27 生活 批口罩出口禁令 林濁水：直接捐給武漢吧 13:542020/01/27 政治 2020武漢風暴》華南市場變「毒窟」 背後老闆遭起底 20:072020/01/28 財經 每日釋600萬片口罩 章家瑄：我還是買不到啊！ 21:082020/01/28 娛樂 2020武漢風暴》武漢肺炎／武漢封城 業界憂心電子業「斷鏈」危機 14:322020/01/29 財經 防疫搶口罩 醫生：這種人不必天天戴 08:172020/01/30 生活 口罩剩一盒秒漲1百 店員嗆一句網怒喊檢舉 08:352020/01/30 日常 生活熱門新聞 一般口罩非醫療級 從這看出真假 - 生活 寒流極凍剩6度！ 吳德榮曝這3天入冬最低溫 - 生活 好市多驚爆搶購潮！ 這款缺貨商品回來了 - 生活 武漢肺炎會二次感染？醫師答案驚人 - 生活 台商不回家住旅館 鄭文燦：要不要乾脆去看電影 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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