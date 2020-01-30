陳嫌坦承用車上的木質棒球棍砸車，並無槍。（民眾提供／台中馮惠宜傳真）

低溫來襲，開工日卻火好大；台中30日凌晨4點20分左右在北屯區崇德路二段一家KTV前傳出亮槍糾眾滋事案件，唯轄區派出所調查發現是兩車行車糾紛，後車乘客持棒球棍砸前車後窗，碰碰兩聲木棍敲打聲被前車乘客誤為槍聲，而適逢KTV多人潮散場，群眾圍觀，反被誤為是兩派人馬糾眾鬧事，全案經警方帶回逞凶的40歲陳男，訊後將依社維法移送。

這起行車糾紛發生在開工日凌晨4點多，一輛黑色賓士車行駛經崇德路阿拉丁KTV前，疑因當時KTV眾多散場車潮欲離去一時塞車，坐在賓士車內的40歲陳男竟拿起車內的木質棒球棍下車敲打前面黑色BMW車左後三角窗，敲擊聲音被車上乘客廖女以為是槍聲，駕駛30歲林男立即向旁邊守望相助隊求助；兩車卡在路中央也引起剛要離去的KTV眾多客人圍觀。

警方獲報後立即出動快打部隊到場，經了解是賓士車和BMW車兩車行車糾紛，除喝令圍觀車離去，也帶回砸車的陳男，由於BMW車對毀損不提告，警方最後也依違反社維法將陳男移送法辧。

(中時 )