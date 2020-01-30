新型冠狀病毒重創觀光產業，觀光學者認為，若疫情持續到5月，觀光產值將蒸發734億元，儘管如此，仍應以防疫優先，如8起案例都能控制，將有效避免台灣淪為疫區形象，對未來觀光形象有正面幫助。另外，交通部觀光局今日與旅行公會全聯會開會研商旅行業的紓困方案。

靜宜大學觀光學系副教授黃正聰評估，原本是大陸政府限縮陸客自由行來台，自2019年8月起，從平均每月24萬人次陸客，降到同年11、12月剩10萬人次，現在因防疫因素，雙向交流喊卡，1月陸客只剩1萬人次。

黃正聰表示，過去一周，國內出現8起武漢肺炎案例，連帶影響國際遊客市場，從平均每月76萬人次降到53萬人次，月減約3成，如果持續到5月，估算約減少184萬人次、蒸發734億旅遊產值，受影響產業有航空業、旅行社、旅宿業、遊覽車等。

黃正聰指出，政府先前有擴大國旅補助措施，但目前只要出遊就有風險，建議以旅遊安全為主，暫時不適宜擴大旅遊，以防疫優先，如果8個案例都能控制住、減少病毒擴散，不蔓延，將有效避免台灣淪為疫區形象，等疫情過了，遊客會陸續回來，對台灣形象及觀光發展都有幫助，也應思考如何將以往喜歡去大陸旅遊的民眾轉換為國旅旅客。

(中時 )