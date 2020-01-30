台灣塑化業向來以出口大陸市場為最大比重，目前全大陸深陷新型冠狀病毒，大陸官方已對台商重點投資的江蘇、廣東等省分，下達2月9日之前不得開工的命令，此勢必衝擊塑化業第一季營運表現，有在大陸設廠的台塑(1301)、南亞(1303)、台化(1326)盤中分別下挫4.3%、3.7%、3.4%，儘管台塑化(6505)未在大陸設廠，但台塑集團為上中下游一貫廠，台塑化主要供給原料給其他三家公司，故台塑化今重挫達5.7%，跌幅反居四寶最大。

台塑四寶包括台塑、南亞、台化均在大陸有設置廠房，台塑寧波有廠，南亞則於主要集中在廣東廣州、江蘇寧波以及浙江南通，受到大陸延後開工影響，整體市場停擺，且在疫情壟罩大陸下，中下游拉貨潮也將轉趨觀望或是遞延，原先預期的農曆年後中下游拉貨潮也恐泡湯。

台塑四寶於年前的業績發表會中，四寶高層皆認為美中貿易戰可以持續往正向發展，其中台塑、台化也點出目前有嗅到農曆年過後市場回溫的跡象，惟目前新型冠狀病毒在大陸境內快速蔓延，整體產業面臨停擺危機，也勢必衝擊台塑第一季營運表現。

(時報資訊)