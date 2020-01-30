受武漢新型冠狀病毒影響，陸股ETF今早成了台股盤面的重災區，2倍槓桿型的陸股ETF包括富邦上証2X(00633L)、元大滬深2X(00637L)、國泰A50正2(00655L)早盤重挫逾18個百分點。至於富邦VIXFBVIX(00677U)則逆勢走揚逾14%。

市場憂心，中國股市已經漲了一波，中美簽了協議是否利多出盡？2018年川普宣布將對中國商品採取高關稅貿易戰，以消除美中巨額貿易逆差，此讓上證指數從3500點，一路下滑到2500點左右，去年美國一路加徵課稅品項到3700億美元規模，但中國股市卻緩步回升，上證指數年底收在3000點上，並站上季線、年線，呈多頭格局，陸股似乎挺過了美國重擊。然而，武漢新型冠狀病毒年初又將上證指數打回3000點之下。

去年市場情緒不安，但中國或是大中華區基金，仍交出了漂亮成績單，績效前五名基金報酬率高達五成以上，這是罕見亮麗績效。去年大中華區基金表現最佳的前五名包括：統一龍騰、安聯中國、國泰中港台、統一大中華及安聯中華新思路等，上述基金績效均逾5成。

投信法人認為，陸股去年應該只在初升段，投資人可以觀察此次武漢新型冠狀病毒的發展，逢低適度布局陸股ETF或是績優的大中華區基金，以掌握長線成長機會。

(時報資訊)