高球桿頭代工陸廠延後開工 尚無撤單現象 11:112020/01/30 工商 顏瑞田 、高雄 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 目前在大陸設有生產廠房的國內2家高球桿頭代工廠，因武漢肺炎延後到2月10日開工，龍頭大廠復盛（6670）和大田（8924）表示，將調整產能因應，或在開工之後加班生產，由於客戶能夠理解此為疫情造成，迄今尚無撤單現象。 復盛發言人許廷儀指出，為了因應復盛大陸廠延後到2月10日開工的措施，復盛越南廠將持續擴產，由於下游客戶也了解此為非可控因素，所以，接受延後出貨，也沒有暫停下單或撤單的情形。 大田發言人鍾政義表示，大田江西廠目前調班開工後，會調班加緊趕上生產進度。 (工商 ) #復盛 #撤單 #高球桿頭 也許您會感興趣 推薦閱讀 復盛應用、上銀 外資按讚 04:102020/01/30 產業特刊 財經熱門新聞 財報慘！美晶片廠倒地 台積電恐中槍？ - 財經 口罩荒爆發！驚人…60萬散戶搶買這檔 - 即時 補跌第1槍！台積電狂殺3％ 台股暴跌逾500點 - 即時 20年前廠商紛西進 老謝曝台陸口罩產量差距 - 財經 台股爆千億巨量下殺 國家隊法人尬外資 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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