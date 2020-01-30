目前在大陸設有生產廠房的國內2家高球桿頭代工廠，因武漢肺炎延後到2月10日開工，龍頭大廠復盛（6670）和大田（8924）表示，將調整產能因應，或在開工之後加班生產，由於客戶能夠理解此為疫情造成，迄今尚無撤單現象。

復盛發言人許廷儀指出，為了因應復盛大陸廠延後到2月10日開工的措施，復盛越南廠將持續擴產，由於下游客戶也了解此為非可控因素，所以，接受延後出貨，也沒有暫停下單或撤單的情形。

大田發言人鍾政義表示，大田江西廠目前調班開工後，會調班加緊趕上生產進度。

(工商 )