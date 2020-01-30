台北市長柯文哲說明防疫。（張立勳攝）

武漢肺炎疫情升溫，台北市長柯文哲30日指出，未來1周是關鍵期，如果台灣突然出現很多病例，這下就麻煩了，除了要求市府第一線會與不特定人士接觸的員工戴口罩，他也勸大家這陣子不要戴隱形眼鏡，至少還可保護眼睛，減少病毒經眼睛傳染機會。

由於柯文哲今天戴口罩受訪，外界好奇疫情是否變嚴重，柯說，大陸已經超過6000個病例，春節後今天開始上班，如果按照我們的知識，瞬間超過6000例，以台灣和大陸往來密切程度，應該在未來1個禮拜是危及期，如果這段期間沒有出現病人，後面就比較好應付，若突然出現很多病人，這下就麻煩了，未來1周是關鍵期，所以要保護自己就戴口罩。

美國評估台灣疫情第二慘，柯文哲認為，如果從交通往返來講，做這個猜測也不是不對，非洲豬瘟到現在為止還沒進到台灣，代表台灣醫療、防疫體系應該還是在世界上排名很前面、好的。

不過，柯文哲也強調，話也不要講太大聲，因為大陸一下子超過6000例，台灣目前是8例，未來1周看我們的數目，如果我們也很多就是被美國說中，如果案例還是有壓著慢慢增加，表示繼豬瘟後防疫是有成功。

柯文哲還說，第一線員工會與不特定人士接觸，戴口罩是為了保護自己，來洽公的民眾不曉得有沒有感冒或呼吸道症狀，突然打噴嚏還是不行，還好台灣人戴眼鏡的很多，他也勸大家這陣子不要戴隱形眼鏡，至少還可保護眼睛。

面對高雄市要求私人企業第一線人員戴口罩、量體溫，柯文哲指出，政策基本上是由內而外、由公而私，對公家機關就下行政命令，對私人機關則是建議，但也會觀測疫情變化，如果很快上升會下命令，大家不用過度恐慌，但也要做好準備，每天看疫情變化來決定政策。

此外，台北動漫節明天開展，5天預計吸引40萬人次，外界擔心成為防疫破口，柯文哲說，工作人員會接觸不特定人士要戴口罩，去參加的人若在密閉空間，有是跟不認識的人，他也建議戴口罩，SARS期間我們也是可以度過，參與大型活動特別是未來這1周，他建議大家要戴口罩，但不會要求停辦。

(中時 )