藝人范瑋琪不滿政府禁出口口罩，在私人臉書痛罵行政院長蘇貞昌「狗官」，新北市長侯友宜30日到幼兒園視察時指出，防疫是中央、地方一起面對、一起作戰，要先學會保護自己、照顧自己的國民，做任何方式決定，大家同心齊力，做到政府應盡責任。

新北市長侯友宜上午8時30分舉行新北市第七次防疫會議後，前往板橋班尼迪克幼兒園、板橋公車站與高鐵站訪查，了解各單位防疫整備情形。

侯友宜說，新北市已開了7次應變會議，也要求第一線區公所同仁跟民眾接觸要戴口罩，則另要求進入新北醫院必須強制戴口罩，也已盤點物資，準備完畢。

侯友宜指出，目前寒假即將結束，教育局針對幼兒園有防疫檢核表，包括家長、學童、老師要量體溫，校園定期消毒，另外教職員工到大陸春節必須要報備，員工、學生生病，都要了解，各幼兒園也成立防疫小組，園長也要在檢核表上簽名表示負責。

侯友宜也說，大眾運輸系統工作人員也要做好健康管理，把自己要求好，才去服務乘客，不管是台鐵、高鐵、捷運還是公車，甚至是YouBike手把清理都要做好， 每人都有備戰的防疫觀念「防疫只有過，沒有不及」，必須料敵從寬、禦敵從嚴，他也擔任過SARS期間的指揮官，要用這樣的心態好好備戰，不能掉以輕心。

(中時 )