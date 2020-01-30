醫生背景的民進黨前立委沈富雄今在臉書以「天地不仁」從來不適用於病毒傳染病學為題研判，武漢肺炎病毒傳染力比SARS強，但死亡率及病情比SARS肺炎輕；所有台灣口罩滿足國人排隊搶購的初步高潮後，餘額應全數免費運往湖北、河南、湖南、四川、深圳及上海。

沈富雄說，他現在以醫師，但不是感染科醫師的身份，唸過公共衛生學、流行病學、統計學，懂一點病毒學，抱著福爾摩斯的好奇和邏輯，初步對武漢肺炎病毒做如下的研判；武漢肺炎病毒（2019-nCoV）的傳染力比SARS強，但病情比SARS輕 ,死亡率更比SARS低，這是最好的搭配，周遭多數人在無症狀或輕症後立刻產生抗體，加上病毒本身的毒性（Virulence）快速遞減，在看似人力已無法完全阻斷傳染路徑時，上天已經在薄懲嗜食野味的萬惡人類後，馬上展現它「神愛世人」的慈祥面目。

他指出，確診率偏低，武漢一地的感染人可能以100000人計，否則不可能散布全中國及海外如此多國家。無症狀及輕症患者多，身上的病毒仍會傳染，但傳染力相對低，病情更低。

他認為，除武漢外，鄰近省份及重要都市如河南、重慶一定有〝小武漢〞，但傳染力及病情都不如武漢，迄今國外的個案沒有來自武漢以外的城市，是一個大謎團。而武漢肺炎的死亡率及病情比SARS肺炎輕，收治病人的醫院雖然嚴陣以待，但沒有當年台大、和平醫院的如臨大敵。

他指出，病毒經第一次人傳人後，理論上可以第二次再傳人，但毒性應已大為降低。武漢一地的流行病學樣態迄今諱莫如深，是否有社區感染？應及早公諸於世，尤其是通報給ＷＨＯ。潛伏期短，武漢一地一定有外人無從得知的特殊狀況，否則，海外各國的感染狀況與武漢兜不攏。

他表示，台灣相對安全，禦敵從嚴，但不要慌！是一隻小黑天鵝而已！台灣的口罩生產線應日夜加工，滿足國人排隊搶購的初步高潮後，餘額應全數免費運往湖北、河南、湖南、四川、深圳及上海。

(中時 )