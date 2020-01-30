國民黨中央黨部今天舉行新春團拜，代理主席林榮德致詞時表示，外界要求國民黨改革聲浪大，因此未待新主席產生，他就先提出改革方案，成立改革委員會。他強調，國民黨是百年大黨，經歷多次挫敗也沒倒下，且現在還有15縣市長、19議會議長，跟多數民代里長，有基層優勢，因此堅守改革必能脫胎換骨、浴火重生，2022的九合一大選會再度獲得人民支持跟信賴。

林榮德也坦言，2016年國民黨大敗時，他就曾經想參選黨主席，當時國民黨也說要成立改革委員會，卻沒有實際用心檢討及改革，才會造成這次選舉大敗。這次他於1月22日成立改革委員會，成員廣納各方黨內人才，並設四個組分別處理組織改造，兩岸論述，擴大青年參與，財務穩健，為落實年輕化、民意化。

他並呼籲大家遵守黨章黨規，參選同志不可互相攻擊給媒體見縫插針機會，勝選者要貫徹黨內民主，從今後有話黨內說，不要內鬥內行，外鬥無膽，今年開始中常會開會跟改革委員會籌備必須落實公開公正公平，就理念路線來討論辯論，救國民黨沒有個人、沒有派系、沒有黑箱作業。

前主席吳敦義則表示，2016年國民黨遇到空前挫敗，很快就在2018贏回，代表國民黨遇到挫折只會更團結同心合力，終究能夠贏回對國民黨的信任跟支持。他也解釋之前為什麼要開中常會，就是為了要總辭，好讓中常會同時通過決議，把3月7日訂定為補選新任主席，一定要掌握時間。

前總統馬英九也表示他過年走春的過程感受到「人心不死、人心思變」，我們輸了大選，但並沒有輸掉信心，不會懷憂喪志，我們沒有悲觀的權利，要相信事在人為，有志盡成，我們並不是沒出現過這樣情況，但要找出來為何2018會大勝，才14個月就遭逢大敗的原因，要用坦率徹底的態度檢討，並對症下藥，提出改革方案。

(中時 )