考量近日武漢肺炎疫情升溫，宏碁高層主管行之有年的宏碁開春團拜、前往集團創辦人施振榮及夫人葉紫華家拜年活動也因此取消，改以多方同步視訊的方式進行。今（30）日包括施振榮、葉紫華夫婦及長子、宏碁董事施宣輝在施振榮家中透過宏碁旗下Acer aiSage架設的多方視訊會議一起進行拜年，同時接受媒體採訪。

施振榮表示，該多方視訊會議系統是宏碁與Zoom合作研發的一多方視訊企業會議解決方案，最高同時上線人數可達49方，以更方便裝設及設定、操作最簡單化為訴求，尤在現在企業生產力提升之際，視訊會議已是大趨勢。他並期許，未來宏碁旗下的智聯及aiSage團隊能在視訊會議應用領域取得一席之地。

針對宏碁集團的新年新期許，施振榮表示，宏碁目前在PC的轉型上已有一定基礎，看好在電競Predator和新推出的創作者系列ConceptD仍有很多成長空間，希望宏碁能繼續掌握市場機會。另在新事業的部分，幾個已推動上市櫃進程的子、孫公司多已營運獲利，不過目前規模仍小，他也期許這些新事業的成長速度可以加大。

施宣輝則對於自己仍擔任董事長的安碁資訊及智聯服務也訂下目標。其中，去年正式前進海外、並有小斬獲的安碁資訊，今年仍要持續向上成長外，也希望在海外市場有進一步開拓並擴大，是營運主要方向。

另在智聯的部分，還是以穩紮穩打為主，去年成功上興櫃後要對投資人交出一些成績，持續有成長動能也是很重要的，今年會以持續打底、再成長為主。整體來說，他今年希望是不錯的一年，雖然一開春就受到武漢肺炎的擾亂，但透過新科技，大家還是可以拜年、該做的事還是要做。

(工商 )