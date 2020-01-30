繼取消初五開工的新春團拜之後，為了武漢防疫，八大公股行庫今日上午開會之後，包括一銀、兆豐銀已決定取消原訂在下週一、二陸續舉辦的農曆春酒，其他行庫會否跟進，預計今日下午可望明朗。

往年農曆春節過後，一直到元宵節之前，八大行庫的農曆年媒體春酒都會陸續登場，由於媒體春酒等同是大型記者會，為了避免記者「趕場」，行庫之間還會協調錯開時間，今年的農曆春酒，一銀、兆豐銀在下週一、二中午舉辦，登場時間最早，因此上午也最快決定先取消，之後等疫情緩和之後再擇期舉辦該餐會。

八大行庫所舉辦的媒體春酒等同於大型記者會，包括董事長、總經理、副總，以及總行一級主管都會出席，另外，若行庫本身有金控母體，其他子公司的董事長、總經理也都會參加，可說是每家公股行庫每年最大的一場記者會及盛事，在場上各大行庫的董、總等一級主管或同一金控集團子公司的董、總，都會和媒體交流對今年全年整個市場、業務、景氣的展望、看法。

各大行庫繼團拜之後，也取消一年一度的媒體春酒記者會，對防疫的緊急備戰亦由此可見。據了解，今日上午各大行庫儘管取消新春團拜，但仍對國內外全體經理人召開視訊會議，由總行董總親自佈達初四所擬定並匯報財政部的多項防疫措施指令。

(工商 )