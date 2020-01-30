台中市政府及市議會今天起進入議會等單位，將實施體溫測量。（陳世宗攝）

受到武漢肺炎風暴衝擊！台中市長盧秀燕今天率領八位首長召開防疫會議，調度各局處含所屬業管單位和機關的防疫作為；並將本日原定市政行程，包含有新春團拜、捷運開放記者會等，全數取消，坐鎮市府指揮防疫狀況。

「防疫形同作戰！」台中市政府針對武漢肺炎疫情因應，除先前春節假日已因應疫情需求而火速召開外，盧秀燕市長在開工日一上班的第一時間，要求各局處召開疫情會議，盧秀燕一早也召集府一層及衛生局長，親自召開府級因應會議。

會中盧秀燕先聽取衛生局長簡報，包括全台及台中的最新狀況；接著指示因應疫情需要，除近日需連續召開府級會議外，各局處應積極防疫與提升所屬業管單位的應變作為。

盧秀燕表示，「我們不過分恐慌，但面對疫情也絕不鬆懈。面對新型態的病毒，我們不傲慢但也不恐懼，做好應有的防護，適度檢討活動與行程，快速調整與反應。」

因應武漢疫情升溫，台中市議會配合中央防疫政策，自即日起進入議會人員將實施體溫測量，議會同時準備乾手洗供進出人員消毒，以維護大眾健康。議會強調，因武漢肺炎國內通報數增多，議會為避免疫情擴大將實施門禁體溫量測管制，請洽公民眾配合。

(中時 )