2020桃園燈會平鎮警執行交管措施。(平鎮警分局提供／呂筱蟬桃園傳真)

2020桃園燈會平鎮警執行交管措施。(平鎮警分局提供／呂筱蟬桃園傳真)

2020桃園燈會將在平鎮新勢公園、老街溪河岸公園及中壢光明公園盛大展開，屆時將有大量觀光人車湧入，平鎮警分局為求活動圓滿順利，特別配合主辦單位規劃相關交通管制勤務，請參觀民眾多加注意。

平鎮警分局分局長李建民表示，2020桃園燈會「光之桃花源」活動，平鎮新勢公園及老街溪河岸公園展區，分別以「飛天曙（鼠）光」及「銀河曙（鼠）光」為主題，象徵「桃園航空城、國門之都」與世界接軌的意境及老街溪的整治成果。

2020桃園燈會平鎮展區位在平鎮新勢公園及老街溪河岸公園，自行開車前往的民眾，可行駛國道1號下內壢交流道後左轉台1線，再右轉泰豐輪胎停車場，搭乘紅線接駁車；行駛國道1號的民眾，下新屋交流道左轉台1線後，右轉七和路，將車輛停放在六和停車場，再搭乘綠線接駁車。另警方也呼籲民眾盡量搭乘大眾運輸工具前往會場，避免車潮雍塞。

另平鎮警分局也會在新勢公園周遭管制路邊停車，建立安全行人走廊，配合主辦單位引導騎乘機車前往之民眾，至中壢國中及新勢國小的機車停車場停放；除此之外，康樂路單側人行道也有開放機車停放，亦請民眾多加利用。周邊除設有活動會場指示牌外，平鎮警分局也將派遣員警協助交通疏導，並在會場設立機動派出所，協助維護秩序、通報及為民服務。

(中時 )