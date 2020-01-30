雖然部分縣市機關取消新春團拜，台南市政府年初六開工，市長黃偉哲早上8點半仍至民治市政中心參加新春團拜，感謝年節期間辛苦堅守崗位的工作人員，對於疫情部分，市府會配合中央政策，請市民不用過分緊張，但是也要適度的做好自我防護工作。

黃偉哲表示，對於防疫，必須做好自助才能助人，所以口罩優先供應台南市的民眾，其次再配合中央供應全國的需求，再有多餘才能想到供應境外的，親疏遠近有別，今天會去口罩口廠看看生產狀況。

至於市府員工是否要戴口罩，黃偉哲表示，市府及公所、警察、臨櫃的工作人員、戶政人員、派出所同仁，只要是在值班台面對民眾的請配戴口罩。其他人就自主決定。

至於口罩供需問題，黃偉哲強調，有的人是看到別人買也想買，想要與需要不同，不管是想要、需要，台南市都會供應；現在中央已經規定，產能全開前1個口罩賣8元，超商賣1人只能賣3個，產能全開後，應該就沒有這個顧慮了，也請消保官到通路商去查訪，確保供貨無虞，沒有哄抬的情形。

(中時 )