台股農曆年後開盤首日，面臨武漢疫情衝擊，權值股、觀光、航空股帶頭衝擊下，指數開低，盤中重跌逼近600點，跌幅達4.8％，季線跳空失守，預估今天成交金額恐怕破3000億元。

農曆春節期間，美股科技類股跌幅相對少，不過，受到肺炎疫情影響，歐股及有開市的亞股皆呈現疲軟，如預期台股開盤後出現補跌，台積電(2330)下挫4％，鴻海(2317)更數度出跌停價位，電子、水泥、汽車、觀光、航運及其他類股都是重災區，類股跌幅達到5％以上。

逆勢股則以防疫概念股口罩、清潔商短線受惠大，包括美德醫TDR(9103)、國光(4142)、高端疫苗(6547)、豪展(4735)、中化(1701)、美吾華(1731)、杏輝(1734)等攻上漲停價位。此外，武漢肺炎疫情嚴重，民眾減少外出，宅經濟發酵，加上寒假及農曆春節紅包行情，遊戲族群呈現逆勢上漲，為盤面少數亮眼族群。

分析師認為，武漢肺炎疫情恐減弱終端需求，短期對半導體等電子股有所衝擊，不過，美股財報表現亮眼，半導體/記憶體產業普遍進入復甦軌道，而大陸電子業恐受疫情影響，台廠有機會出現轉單效應，建議拉回擇優布局。

(時報資訊)