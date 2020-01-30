台股鼠年開紅盤因武漢肺炎利空重挫逾近600點，經營「健身工廠」的柏文（8462）亦遭拖累重挫逾7％。柏文對此表示，體適能服務屬內需型產業、且公司財務體質健康，已對疫情做好各項防疫措施，短期內對業務衝擊不致於過大，長期反有機會掌握健康意識提升商機。

柏文指出，為保障會員運動安全，已在各據點進行防疫宣導、加強現場消毒清潔，並準備口罩及消毒用酒精供會員使用。同時，也持續改善各廠館通風換氣設備及殺菌器材，以符合室內空氣品質標準，目前針對武漢肺炎疫情再加強室內空氣濾清循環。

柏文表示，後續將持續關注武漢肺炎疫情發展並配合政府相關部門防疫措施，不排除執行強度更高的防疫作為，包括針對所有進入廠館人員進行即時體溫量測，評估暫停有氧團體課程等，以降低密閉空間群聚感染風險。

柏文指出，公司所有營業據點均在台灣，提供服務以長期居住台灣者為主，不受海外市場影響。評估3項主要業務，休閒運動及娛樂服務收入主要為「健身工廠」會員每月繳交會籍使用費，預估短期內影響不大，惟後續可能影響入會費及私人教練的運動保健服務收入。

不過，柏文指出，春節連假的來店體驗人數本來就會減少，且購買私人教練課程會員的課程執行率亦會降低，現階段武漢肺炎疫情對春節對入會費、運動保健服務收入影響並不明顯。後續將針對疫情影響及消費者需求可能變化，適時推出有感行銷方案，降低對營運衝擊。

柏文強調，公司營業活動淨現金收入逐年成長，截至去年9月底達9.77億元，年增58.72％，並長期管控「預收會籍使用費」及「預收私人教練課程費用」等合約負債金額。去年前三季合併營收26.13億元，年增20.84％，但合約負債金額僅4.5億元，反年減4.83％。

柏文表示，體適能服務屬內需型產業，較不受全球景氣重大變化影響，而付費健身運動為基本民生需求、且為平價消費，景氣變差不致於讓人輕易放棄運動習慣。公司早在疫情發生前增強自身財務體質，相較其他業者具備更強因應能力。

整體而言，柏文表示，已針對武漢肺炎疫情做好各項防疫措施，並因應未來可能變化準備強度更高的防疫作為，預期短期內對公司業務衝擊不致於過大，長期而言反有機會提高民眾對追求身體健康、加強免疫能力的意識，可能促進消費者從事付費健身運動意願。

(時報資訊)