武漢肺炎疫情持續延燒，台灣已經出現本土首宗家庭群聚個案，政府、全民抗疫動起來，由疾病管制署和宏達電(2498)旗下DeepQ團隊合作建置的「[email protected]疾管家」已經完成武漢肺炎資訊的相關功能，根據統計，從本次疫情發生以來，訂閱人數已經從10萬人急增至63萬人。

近日嚴重特殊傳染性肺炎疫情持續增加，疾管署與宏達電旗下健康醫療事業部DeepQ合作建置之[email protected]疾管家已從10萬人急增至63萬人訂閱，配合國內疫情，增加武漢肺炎之疾病介紹、預防方法、回國民眾注意事項、國際疫情等諮詢功能，以提供民眾正確的防疫資訊。

疾管署自2017年開始與DeepQ團隊展開為期3年的公益性質合作，將AI技術轉譯成民眾的貼身疾病管家，透過醫療語言處理及人工智慧訓練強化語言互動能力，目前已有公費流感疫苗接種資訊、抗病毒藥劑合約院所、法定傳染病、育兒接種、國內外疫情、旅遊防疫等互動式諮詢功能。

(時報資訊)