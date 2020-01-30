記憶體大廠南亞科技(2408)先前舉行的法說會對今年市況抱持樂觀看法，並預期2020年第一季DRAM價格可望止跌回穩，公司出貨也會比上季增加。其他記憶體大廠包括華邦電子(2344)、旺宏電子(2337)法說會將在2月接棒舉行，可望延續對今年市況樂觀看法的基調。

南亞科年前舉行法人說明會，對今年DRAM市場看法樂觀。預期2020年庫存持續去化，供需逐步穩定，今年全年樂觀，南亞科預計公司第一季的產品價量表現都會比上季好，上半年業績可望逐季成長，今年有機會逐季向上。

華邦電2月7日將聯合舉行2019年下半年度法人說明會。華邦2019年第四季營收約124.52億元，比去年第三季的134.2億元高點下滑約7.21%。華邦電董事長焦佑鈞先前表示，記憶體之前價格跌很兇，預期未來可望趨於穩定。

旺宏預計2月18日舉辦2019年第四季法說會，公布上季財報及本季展望。旺宏去年第四季營收比前一季下滑，但本季記憶體市況預期不淡，加上去年第一季是相對低檔，旺宏本季可望隨著產業不看淡，業績將淡季不淡、也比去年同期成長。

記憶體大廠南亞科技對今年市況抱持樂觀看法，扭轉去年記憶體衰退的窘境；下游模組廠威剛(3260)、十銓(4967)也紛紛看好今年在5G、AI、IOT等新興應用帶動整體需求增加，都準備好今年將迎戰樂觀之一年。但受到年前漲多影響，今包括南亞科等上游製造廠以及下游模組廠股價同步重跌開出。

(時報資訊)