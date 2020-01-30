新型冠狀病毒引起的武漢肺炎疫情不斷擴大，日本第2班自湖北省武漢市撤僑的包機已於30日上午8時50分左右抵達羽田機場，這次共載回210名日僑，抵達後有13人表示身體不適。

日本官房長官菅義偉30日上午在記者會上表示，這13人已送往東京都內的醫療機構就診。

日本政府相關人士向日媒透露，日僑搭機前必須先接受中國當局的檢查，有2人不被允許出境。

這次的撤僑包機與首班包機一樣由全日空(ANA)負責飛航，機上有2名陸上自衛隊的醫護官同行，他們在機上檢疫，發現有可疑症狀者，下機後立刻送往東京都內的傳染病專門醫療機構診治，沒有出現症狀者則搭日本政府準備的巴士赴日本國立國際醫療研究中心接受病毒檢測。

旅居武漢的日僑至30日上午還有約300人希望搭包機返國，而且人數還可能會增加。日本政府希望再派2架包機，1次接回剩下的日僑，目前正與中方協調中。

此外，29日的首班包機載回的日僑當中，有3人確診為感染新型冠狀病毒，其中40多歲、50多歲的兩人原來完全任何不適症狀，為慎重起見前往國際醫療研究中心接受病毒檢測，結果意外發現感染。這是日本國內沒有出現肺炎症狀的人也遭感染的首例。

此外，搭首班包機返國的日僑當中，有兩人堅拒接受病毒檢測，日本官員仍在努力說服中。日本感染武漢肺炎的病例已增加至11例。

(中時電子報)