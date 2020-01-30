行政院長蘇貞昌積極防堵武漢肺炎，日前宣布限制口罩出口一個月，以保台灣內部用量充足，沒想到此決策引發大小S、范瑋琪不滿，大S赴日買走1萬個口罩捐武漢，意有所指表示會捐是因為「不希望他們(孩子)變混蛋」，小S則說「不是人類該有的行為」，范瑋琪更是爆粗口飆罵「狗官」，引發外界譁然，而范瑋琪繼為情緒性字眼道歉後，今貼出家人慰問，然卻在深夜崩潰，在留言區跟網友大戰。

范瑋琪繼日前的道歉後，昨又上IG及臉書po文，這次貼出了多張跟家人的訊息對話截圖，受到爸媽、弟弟及老公的安慰，狀態則是「被愛」，仍強調「人溺己溺同理心」，然卻在留言處跟網友崩潰開槓，對此，臉書專頁「肯腦濕的人生相談室」也po文，認為范瑋琪「到現在還是搞不懂」，還翻譯了范范的最新貼文及回擊文字，表示背後解析應該是「我爸覺得我沒錯，我老公覺得你們選擇噴我就是邪惡，我愛台灣不愛狗官，為什麼你們不多做一點口罩救同胞？謝謝大家。love and peace」。

(中時電子報)