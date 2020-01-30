新年春節連假剛過，高雄市政府為了營造社區特色，改善居家生活環境，推出「社區營造多元輔助方案」，包括綠美化、大學生根、創生、以及維護等4項輔助，高雄都發局今（30日）表示，「綠美化類」最高補助20萬，「創生類」最高補助30萬，即日起受理申請。

高雄都發局長林裕益30日指出，高市府2019年首度推出社區營造多元輔助方案，很受社區好評，全市計有28件社區營造輔助案，其中，包括社區「大學生根」方案8件，獲得高師大、成大、高大、樹德、以及正修等5大學院校學生團隊的參與，協助營造社區特色。

林裕益舉例表示，大寮江山社區及楠梓惠楠社區，藉由高市府媒合社區與學生團隊的參與營造，將當地荒廢閒置的老屋，發揮創意重新改造空間，並獲得2019建築園冶獎「社區文化景觀營造類」獎項的肯定。

林裕益指出，高市府首創推動的「社區營造多元輔助方案」，是為鼓勵社區志工齊心協力，一起雇工購料，動手改善自己社區空間。成功的社區營造經驗，也可起帶頭作用，吸引更多社區加入，首次參與社區，可以從社區窳陋空間，進行簡易的綠美化著手，即能很快感受到社區空間的轉變與好處。

他說，台灣人口漸老化，鄉間社區人力短缺，推動大學生根方案，係為引入青年學子的創意，再造社區生命活力。

高雄都發局強調，推動社造多元輔助方案，鼓勵社區擴大延伸，也可串連其他現有社區營造據點，將周邊具有特色潛力區位，推行整體規劃，發展創生事業。

高雄都發局指出，現有3到5個社造社區，只要提出3年發展藍圖，就有機會獲得單一社區最多9案補助，有利社區分年分期發展在地特色產業，2019年已有阿蓮崙港等3個社區提出「創生提案」申請，今年將持續加強社區營造工作。

高雄都發局社區營造科長施旭原表示，「社區營造多元輔助方案」今年已舉辦4場說明會，吸引杉林、茂林、桃源等原住民社區，前來了解申請方式，後續將輔導鼓勵參與。「大學生根」方案，也有高雄大學等7校，約12位老師有意讓其學生團隊參與，預期今年提案踴躍，因每年補助經費名額有限，提醒儘早做好準備提出申請。

施旭原表示，阿蓮區「崙港社區」推動社造工作，已超過9年，去年起，社區以地方產業「鴨」為主題，打造「鴨鄉漫遊」古厝花園及藝術廊道，已經開始舉辦農村體驗活動，吸引不少民眾前來體驗，帶動在地產業發展。

崙港社區發展協會理事謝植芳表示，對於社區營造結合在地產業特色，非常認同，並說崙港社區長年推動社造工作，已積累不少地方創生經驗，希望今年能更加發揮。

桃源區「梅山里社區發展協會」理事長顏國經說，社區面臨人口外流問題，希望透過社區營造工作的推動，凝聚地方居民社區向心力，今年，他將號召桃源區公所人員，一起來參加市府舉辦的社區營造說明會，期盼梅山里社區也能透過社造帶動地方發展。

(工商 )