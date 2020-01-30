台股鼠年開紅盤第一天，碰上武漢肺炎事件累積的恐慌情緒，今（30）日賣壓排山倒海，加權指數狂潟600點，指數最低來到11,517點，上午成交2個小時，成交值1,800億元，估計今天將達3,000億元以上，將創史上第三大量。

據CMoney統計，台股有史以上曾出現3,000億元以上大量有二次，分別是在2000年1月11日、2007年7月26日，這二次分別爆出3,256億元、3,220億元大量，若今日收盤成交值在3,000億元以上，則為史上第三次達到3,000億元的天量。

據統計，今天所有大權值值股同步大跌，外資爆逃離潮，今天可能出現數百億元大賣超，盤面拖累指數的前15大股包括：台積電約95點、鴻海35點、台塑化16點、聯發科14點、和泰車11點，另外月大立光、台塑、國泰金、南亞、台達電、日月光投控、富邦金、南亞科、台化及中租-KY等，都各拖累指數5～10點之間。

(工商 )