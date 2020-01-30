2019新型冠狀病毒（武漢肺炎）疫情延燒，國內出現瘋搶口罩防疫現象，30日開工日國內最大口罩工廠中衛CSD中衛指出，春節調回員工加班生產5天產出67萬片平面醫療口罩，開工後生產線全開可日產60萬片，但仍以供給醫療院所為主，部分進入康是美、屈臣氏、momo、PCHome等零售通路，仍供不應求，預估一個月後可供需平衡。

CSD中衛於春節期間召回員工回廠加班，七天年假中，接受調度回廠加班的員工，加班5天趕出67萬片平面醫療口罩，並於休假結束的第一天用最快速度運到各醫院及零售通路，希望能緩解國人擔心買不到口罩的心情。

中衛營運長張德成表示，為了確保站在第一線的醫護人員都能安心工作，口罩優先供貨醫療院所，其它產量則陸續進入康是美、屈臣氏、momo、PCHome等諸多零售通路，請消費者再耐心稍等候。

市面上己有口罩開始漲價的傳言，張德成鄭重表示，中衛73年來生產醫療耗材，做的是良心事業，中衛口罩目前沒有漲價，仍以原來價格提供給各零售通路、經銷、醫院。

雖然中衛生產30幾款彩色醫療口罩，但為了讓產線能發揮最大效能，春節期間均以生產藍、綠等同一色系口罩為主，以免為了更換口罩顏色布而停線1～2小時，而影響產能。開工後產線恢復正常，預估一天約可產出60萬片以上，周六也會加班生產，等口罩需求逐漸邁入正常化時，口罩顏色就會開始提供多樣化，以滿足消費者需求。

(中時 )