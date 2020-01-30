武漢肺炎疫情持續擴散，據大陸國家健委會30日公布，至今已7,711起確診病例、170死，其中確診人數已超過2003年爆發長達6個月的SARS人數。對於疫情對經濟影響，牛津經濟研究院經濟專家表示，武漢肺炎造成的經濟衝擊恐超過SARS，外媒也指出疫情恐影響大陸實行第一階段貿易協議內容，但白宮貿易顧問納瓦羅仍堅持不移除對陸關稅。

據美媒《CNBC》29日報導，牛津經濟研究院（Oxford Economics）資深經濟學家湯米吳（Tommy Wu）表示，由於現今全球交通聯繫與經濟緊活動比SARS當年更為密集，加上此時正逢大陸春運返工人潮，讓人擔心此時疫情影響恐超越SARS。倫敦的經濟研究諮詢公司凱投巨集觀（Capital Economics）經濟學家威廉斯（Mark Williams）也表示，即使新型冠狀病毒控制時間比SARS更快，但對經濟影響至少是同等規模的。

武漢肺炎在陸肆虐，多家廠商已選擇暫時閉門或延期開工，不僅衝擊全球生產鏈，美股仍存在恐慌氣氛。而美國總統川普在美墨加三國近期剛達成的「北美新自由貿易協定」（USMCA）簽署儀式上表示，除了已與大陸就疫情防範緊密合作之外，表示美陸正討論去除關稅，「但只有在雙方執行第二階段貿易協議時，我才會同意移除對陸關稅」。

但關於是否因武漢肺炎疫情蔓延而移除對陸關稅，納瓦羅（Peter Navarro）表示，「讓我們回想為什麼關稅會在那裏，因為大陸實施大量不公平補助，他們藉由國有企業將美企排擠在試場外」，並強調關稅的存在才能確保第二階段貿易談判持續進行。

(中時電子報)