大樓外牆磁磚因溫度劇烈變化，造成冷縮現象而掉落，若未依規定維護建築物構造及設備安全，可處建築物所有權人30萬元以下罰鍰。（台南市政府工務局提供／曹婷婷台南傳真）

寒流一波波來襲，不只農漁牧業擔心寒害，大樓外牆也有風險；鑑於大樓外牆剝落砸傷人事件，時有耳聞，台南市政府工務局提醒民眾除添加衣物保暖外，更應多加防範大樓外牆磁磚因溫度劇烈變化，造成冷縮現象而掉落，若未依規定維護建築物構造及設備安全，可處建築物所有權人30萬元以下罰鍰。

工務局特別呼籲，建築物所有權人及管理委員會，平時應確實自主檢查自有建築物外牆，如有凸起或剝落情形，應及時圍設警示標示或防護措施，告知路過行人或車輛注意安全，並應儘速僱工修復，避免因磁磚掉落砸傷路過人車，造成憾事。

工務局表示，建築物所有權人、使用人應維護建築物合法使用與其構造及設備安全，未依規定維護建築物合法使用與其構造及設備安全，依建築法第91條規定，可處建築物所有權人新臺幣6萬元以上30萬元以下罰鍰。呼籲建築物所有權人、管委會，除平日應做好建築物價、公寓大廈安全維護外，也應定期委託專業廠商檢視外牆磁磚使用現況，若疑似脫落情形儘速改善，以防範災害發生。

(中時 )