中國大陸湖北省武漢爆發新型冠狀病毒肺炎疫情（武漢肺炎）。中華民國紅十字會決定先捐款大陸紅十字組織20萬元人民幣，就地採買、提供口罩給疫區弱勢族群，協助武漢新型冠狀病毒肺炎防疫工作。

截至目前，中國國家衛生健康委員會累計全中國確診病例已逾7000例；包括台灣、澳門、香港、日本、南韓、馬來西亞、新加坡、越南、泰國、尼泊爾、澳洲、法國、美國、加拿大皆有2019新型冠狀病毒確診病例。

紅十字會強調，紅十字會率先捐款20萬元人民幣，就地採買、提供口罩給疫區弱勢族群，完善疫區自主防疫工作；在遵照政府規定下，緊急採購運送陸方確認急需醫用防護衣、防護鏡及口罩等醫療物資至疫區。

紅十字會會長王清峰呼籲，人道不打烊，防疫不分國界，希望台灣民眾秉持人饑己饑、人溺己溺的精神，與全球各國一起關心武漢，攜手共抗疫情。民眾可利用紅十字會「急刻救援！Everywhere for Everyone Ⅱ勸募專案」捐款，並請註明：「賑濟武漢肺炎」。

捐款可洽紅十字會官網：http：／／www.redcross.org.tw／index.jsp。

(中時 )