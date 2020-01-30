高雄市長韓國瑜近日為防範大陸武漢疫情升溫，連日走訪市內各地視察疫情。但也飽受綠營側翼團體「WECARE」號召的「罷韓」而困擾不已。對於罷免，韓粉決定祭出反制，要「罷免時代力量高市議員黃捷」。聯署地點，就選在高雄市鳳山區內。

原來，韓粉25日起，密集在相關臉書社團轉發「罷黃」投票站開張資訊，並在門口掛起「守護鳳山幸福、罷免黃捷」旗號，雖然剛起步，但顯是經過準備。就是要讓黃捷體驗被罷免的感受。

除了許多韓粉對她頗為不滿。《罷免高雄市議員黃捷》粉專版主指出，罷免黃捷各階段需要票數，據《選罷法》規定，以罷免黃捷所在鳳山區市議員為例，罷免第一階段要1%以上選民簽署、第二階段要10%以上選民簽署，第三階段投票，同意罷免票數要多於不同意罷免且超過選區25%同意得票。鳳山區的選舉人數是28萬7829人。

經本報電訪「罷黃連署」服務站，服務處人員表示，「目前第一階段2千9百多份已達門檻，待適當時間就會送交中選會。惟第二階段目前仍在努力爭取鳳山市民2萬9千多份的聯署支持」。且與「罷韓」市長連署期2個月不同的是，罷免市議員僅有40天，時間非常緊迫，目前實際聯署「還不能太樂觀」，但連署站有信心和毅力，能將市民團結起來，「罷免黃捷」。

該粉專也再次呼籲：「鳳山人，你們手中那份罷免書，對於守護鳳山幸福，是非常重要的，不為什麼！只為讓鳳山更好！」。

「罷免黃捷」連署站地點：高雄市鳳山區中山西路331號，有意願的市民可以赴服務處領取「罷免登記表」。

(中時電子報)