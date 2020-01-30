前高市議員陳信瑜經接任北市勞動局長，遭工會組織及性別團體抗議，質疑陳是反對同志的政治人物，且對勞動權益毫無建樹，未來在推動職場性平政策恐無專業性。北市副市長蔡炳坤30日表示，作為一個政務官，會落實市長柯文哲共融社會、國家治理的政治理念，大家不用擔心。

工會組織和性別團體今到市府抗議陳信瑜，過去在勞動權益的建樹未見亮點，最為人所知的竟是陳反對性別平等教材的行徑，令人難以理解市府決定人選時的考量。

蔡炳坤表示，勞動專業部分，陳信瑜在多位競爭者中遴選出來，陳出身勞工家庭，過去工作經驗包括在高市府7年、擔任市議員14年，持續關心勞工生活跟權益，尤其在成立推動勞團。

他說，陳信瑜有提到，對於未來工作，不會以個人想法影響工作推動，作為一個政務官會落實市長的政治理念，大家不用擔心。

蔡炳坤強調，這段期間密切跟陳信瑜討論，過去跟現在有所不同，有關同志議題已經立法確定，第二是身份改變，做政務官當然就是要推動北市共融社會理念，所以在推動上面應該沒有問題。

(中時 )