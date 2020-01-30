春假大批民眾返鄉過年或出外旅行，家中自來水久未使用難免有異味，台北市環保局提醒，一開始用水多少會有異味或沉垢，建議民眾返家後先打開水龍頭放流，待異味或沉垢消除再使用。

環保局水質科科長陳浩一表示，春節連假家戶用水若滯留多日未使用，有些民眾擔心初始用水的異味及沉垢會有使用上的顧慮，建議民眾回家後先打開水龍頭放流，將水管中滯留多時的自來水排清，經放流後發現仍有異味或沉垢，可以檢查住戶用的水塔或蓄水池是否有髒污需進行清洗，以確保家中用水安全。

陳浩一指出，台北市家戶使用的自來水把關嚴謹，在經過淨水場處理後，還得在台北自來水事業處及環保局嚴格檢驗監測下，確保水質符合標準後才會輸往家戶做使用。

陳浩一表示，假如水塔或蓄水池疏於維護管理，乾淨使用水也可能因沉垢或其他因素造成變質，建議水塔或蓄水池至少一年清洗一次並定期檢查，才能確保自來水用得安心。

(中時 )