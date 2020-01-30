民間團體與北市議員30日集結在北市府前，要求撤換反同立場鮮明的新任北市勞動局長陳信瑜，並請台北市長柯文哲應交代清楚任用的原因。（張穎齊攝）

北市勞動局長賴香伶當選民眾黨不分區立委，將於31日請辭，新任局長由民進黨前高雄市議員陳信瑜接任，但因陳過去反同色彩濃厚，引發民間團體強烈不滿，30日集結在北市府門口抗議，要求重新任命，並拒絕打壓同志、遴選程序應公開透明。

「抗議陳信瑜，北市性平倒退！」婦女新知基金會祕書長周于萱表示，陳信瑜過去不僅反同，且經履歷和勞動皆無關，未來如何處理好工作職場上有關性別歧視的案例？北市勞動局性平會委員許家瑋則說，有超過6成的同志覺得職場上未有友善措施，而過去在賴香伶帶領下，性平職場有所作為，但如今交由反同的陳信瑜接任，將無法繼續推動。

婚姻平權大平台總召集人呂欣潔表示，若有個人反對同志事情是小，但勞動局長反同則讓人無法接受，台北市長柯文哲竟在過年包了這個「大紅包」給同志社群，讓同志情何以堪？屆時可能很多同志勞工的權益將如浮雲般，看得到、吃不到。

北市議員苗博雅指出，雖然市長本就有權政治任命，不過賴香伶是柯2014年透過台北市民I–voting投票方式選出，市府聲稱公開遴選，但柯在這第2次勞動局長任命，卻放棄當初的政治理想，且勞動局長將會是女權促進委員會當然委員、性平教育委員會當然委員，柯應交代清楚。

北市議員黃郁芬說，陳過去曾叫反同的家長1人1信壓迫局處首長，介入高雄學校分班、取消性平講座，不尊重行政中立專業，與柯愛掛在嘴上講的「人權自由進步價值」背道而馳，柯竟還說北市府有支持同志的代表，怎不能用反同的，這難道是要做對立的操作嗎？

北市醫師職業工會祕書長廖郁雯說，此次共同有18個工會組織與性別團體反對陳信瑜，大家要求撤換陳信瑜，且遴選程序應公告於北市府官網，勞動局長遴選委員會要有2分之1以上性別、勞動法專家學者和工會組織組成。

(中時 )