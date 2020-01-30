台股鼠年開紅盤湧現補跌賣壓，加權指數大跌逾580點，向11500整數大關尋求支撐，法人預估今成交金額突破3000億元，內外資大逃殺也反應在台北匯市。台北外匯經紀公司今早在11點左右突然貶幅擴大，重貶逾2角，最低匯價來到30.25元，貶值2.44角。

匯銀指出，近11點的急貶主要是外資美元實質買盤，有可能是預備的匯出款，估今天外資在台股賣超金額恐逾百億元新台幣。在央行方面，今早央行提供美元供應以備市場所需。

美元指數方面，年初美元指數在96.5附近，今早美元指數已站上98.1。

匯銀分析，由於中國官方暫停核發台灣通行證，且爆發武漢肺炎，預期陸客來台減少以及防疫措施將對我國消費力道產生負面衝擊。在主要貿易國經濟成長下修以及基期墊高等不利因素影響下，2020年台灣經濟成長將放緩至2.52%，低於央行在去年底理監事上宣布的2.57%。

(時報資訊)