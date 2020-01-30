近期因受武漢肺炎疫情影響，醫療相關用品獲得關注，艾美特-KY(1626)表示，今年過年前與客戶共同開發一款專利醫療用「氣窗屏幕問診桌」，去年底生產後，客戶已追加數百台訂單，後續銷量看漲。

氣窗屏幕問診桌運用艾美特風扇設計原理設計而成的醫療級新品，產品上面氣孔有空氣吹出，形成氣窗，出風口風速均勻，風速2.5m/s，並帶有HEPA濾網過濾，有效去除PM2.5，此新產品能隔離、阻斷醫師與患者間的直接接觸，能有效避免疫情的擴大傳播。

公司指出，此新產品2019年底已經進行生產，因應疫情年後客戶追加數百台訂單，終端售價約人民幣25,000元，預計將在全大陸醫療體系中販售，將對疫情的傳播做出貢獻。

董事長史瑞斌指出，自接任董事長以來，致力改善公司的獲利，從2019年毛利穩定成長獲得證明，而新產品開發一直是艾美特不斷創新與發展的目標，預計此醫療級新品將會對上半年營收做出貢獻。

此外，因應疫情，艾美特工廠延遲至2月10日復工，湖北籍員工返廠後將進行7日自行隔離，2月出貨將與客戶與相關單位協調，目前訂單未受影響。

(時報資訊)